FLAGRADO EM VÍDEO

Pai é preso após abusar filha internada em UTI de hospital

Caso aconteceu em São Paulo

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 15:20

Vítima é menor de idade Crédito: Reprodução/TV Globo

Um homem foi preso por abusar sexualmente da própria filha, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo. A vítima tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória que gerou sequelas. As informações são do Profissão Repórter.

Um vídeo gravado por funcionários do hospital mostram o suspeito com a mão dentro do avental da menina e em partes do corpo dela. A filha tem 17 anos.

O crime aconteceu durante uma madrugada de maio, na época, a equipe de enfermagem desconfiava que estivesse acontecendo algo estranho com a paciente. O advogado do homem diz que ele nega veementemente as acusações.

A delegada responsável pelo caso, Kelly Cristina Sacchetto, deu mais detalhes da investigação. “Tivemos a constatação, realmente, através do exame de corpo de delito, que é o documento mais importante, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia”, contou à reportagem.

Durante a investigação, a polícia ouviu sete funcionários do hospital como testemunhas. Eles relataram que o comportamento do genitor era estranho e a menina reagiu mal quando estava na companhia dele. O homem, inclusive, queria que a jovem saísse da UTI para ter mais privacidade com ela.

"Ele acariciou o seio dela. Eu vi por duas vezes na noite de sexta-feira. Ele abria a fralda dela por duas vezes e nós brigamos com ele que não era para ele fazer aquilo. Ele mexia muito na perna, beijava meio que de canto de boca, se esfregava na beira da cama e, ao sair, ele ajeitava a roupa e se direcionava ao banheiro", afirma um profissional.