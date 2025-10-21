Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Panetone brasileiro é eleito o segundo melhor do mundo em premiação na Itália

Esta foi a quarta edição da competição e a segunda com formato em grupo

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:16

Panetone brasileiro foi destaque
Panetone brasileiro foi destaque Crédito: Divulgação

Um panetone brasileiro conquistou o segundo lugar no Panettone World Championship, realizado entre os dias 13 e 18 de outubro, em Milão, na Itália - cidade considerada o berço da tradicional iguaria natalina.

A equipe brasileira foi liderada pelo cearense Brunno Malheiros, proprietário da confeitaria Cheiro do Pão, em Fortaleza. Ao lado dele, os confeiteiros Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP) garantiram a medalha de prata com um panetone de chocolate, que se destacou por sua massa com lascas de chocolate e uma cobertura crocante feita de farinha de amêndoas e avelãs.

Panetone brasileiro ficou em segundo

Panetone foi destaque por Divulgação
Panetone foi destaque por Divulgação
Panetone brasileiro foi destaque por Divulgação
1 de 3
Panetone foi destaque por Divulgação

“Após o preparo e findada a cocção a 150 ºC, os panetones são imediatamente invertidos e permanecem em descanso por pelo menos 12 horas, garantindo alveolatura estável, maciez e preservação do aroma”, explicou Malheiros.

Além da versão com chocolate, o grupo também apresentou criações em outras categorias, como o panetone inovativo, feito com doce de leite, maracujá, tapioca e coco ralado; e o tradicional, com uvas-passas, cidra e laranjas cristalizadas — este último ficou entre os dez melhores na categoria da Coppa Del Mondo Del Panettone. No panetone decorado, a aposta foi em uma cobertura discreta com flores feitas em açúcar.

“Chegar até aqui requer muita dedicação, trabalho em equipe, fornecedores alinhados com o nosso propósito e compromisso com os clientes. O reconhecimento na PWC 2025 vem coroar os cinco anos da padaria e ratificar que estamos no caminho certo”, celebrou Malheiros.

Esta foi a quarta edição da competição e a segunda com formato em grupo. O evento é organizado pela Academia de Mestres da Massa Fermentada e do Panetone Italiano, com apoio do governo federal da Itália. O prêmio para o segundo lugar é de 4 mil euros (cerca de R$ 25 mil). O primeiro lugar ficou com Taiwan, que levou 8 mil euros.

Leia mais matéria no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Saiba quando cai a primeira parcela do 13° para os trabalhadores CLT e servidores públicos

Saiba quando cai a primeira parcela do 13° para os trabalhadores CLT e servidores públicos
Imagem - Cozinheira que trabalhava na PM é morta a tiros por recusar ordem para envenenar policiais

Cozinheira que trabalhava na PM é morta a tiros por recusar ordem para envenenar policiais
Imagem - Câmara pode aprovar proibição de cobrança por bagagem de mão em voos ainda nesta semana

Câmara pode aprovar proibição de cobrança por bagagem de mão em voos ainda nesta semana

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira
01

Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira

Imagem - Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias
02

Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias

Imagem - A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago
03

A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago

Imagem - Jovem de 24 anos é vítima de estupro coletivo em Stella Maris
04

Jovem de 24 anos é vítima de estupro coletivo em Stella Maris