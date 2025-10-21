Panetone brasileiro é eleito o segundo melhor do mundo em premiação na Itália

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:16
Um panetone brasileiro conquistou o segundo lugar no Panettone World Championship, realizado entre os dias 13 e 18 de outubro, em Milão, na Itália - cidade considerada o berço da tradicional iguaria natalina.
A equipe brasileira foi liderada pelo cearense Brunno Malheiros, proprietário da confeitaria Cheiro do Pão, em Fortaleza. Ao lado dele, os confeiteiros Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP) garantiram a medalha de prata com um panetone de chocolate, que se destacou por sua massa com lascas de chocolate e uma cobertura crocante feita de farinha de amêndoas e avelãs.
Panetone brasileiro ficou em segundo
“Após o preparo e findada a cocção a 150 ºC, os panetones são imediatamente invertidos e permanecem em descanso por pelo menos 12 horas, garantindo alveolatura estável, maciez e preservação do aroma”, explicou Malheiros.
Além da versão com chocolate, o grupo também apresentou criações em outras categorias, como o panetone inovativo, feito com doce de leite, maracujá, tapioca e coco ralado; e o tradicional, com uvas-passas, cidra e laranjas cristalizadas — este último ficou entre os dez melhores na categoria da Coppa Del Mondo Del Panettone. No panetone decorado, a aposta foi em uma cobertura discreta com flores feitas em açúcar.
“Chegar até aqui requer muita dedicação, trabalho em equipe, fornecedores alinhados com o nosso propósito e compromisso com os clientes. O reconhecimento na PWC 2025 vem coroar os cinco anos da padaria e ratificar que estamos no caminho certo”, celebrou Malheiros.
Esta foi a quarta edição da competição e a segunda com formato em grupo. O evento é organizado pela Academia de Mestres da Massa Fermentada e do Panetone Italiano, com apoio do governo federal da Itália. O prêmio para o segundo lugar é de 4 mil euros (cerca de R$ 25 mil). O primeiro lugar ficou com Taiwan, que levou 8 mil euros.