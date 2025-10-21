DISPUTA

Panetone brasileiro é eleito o segundo melhor do mundo em premiação na Itália

Esta foi a quarta edição da competição e a segunda com formato em grupo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:16

Panetone brasileiro foi destaque Crédito: Divulgação

Um panetone brasileiro conquistou o segundo lugar no Panettone World Championship, realizado entre os dias 13 e 18 de outubro, em Milão, na Itália - cidade considerada o berço da tradicional iguaria natalina.

A equipe brasileira foi liderada pelo cearense Brunno Malheiros, proprietário da confeitaria Cheiro do Pão, em Fortaleza. Ao lado dele, os confeiteiros Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP) garantiram a medalha de prata com um panetone de chocolate, que se destacou por sua massa com lascas de chocolate e uma cobertura crocante feita de farinha de amêndoas e avelãs.

“Após o preparo e findada a cocção a 150 ºC, os panetones são imediatamente invertidos e permanecem em descanso por pelo menos 12 horas, garantindo alveolatura estável, maciez e preservação do aroma”, explicou Malheiros.

Além da versão com chocolate, o grupo também apresentou criações em outras categorias, como o panetone inovativo, feito com doce de leite, maracujá, tapioca e coco ralado; e o tradicional, com uvas-passas, cidra e laranjas cristalizadas — este último ficou entre os dez melhores na categoria da Coppa Del Mondo Del Panettone. No panetone decorado, a aposta foi em uma cobertura discreta com flores feitas em açúcar.

“Chegar até aqui requer muita dedicação, trabalho em equipe, fornecedores alinhados com o nosso propósito e compromisso com os clientes. O reconhecimento na PWC 2025 vem coroar os cinco anos da padaria e ratificar que estamos no caminho certo”, celebrou Malheiros.