Parapan de Santiago: brasileiros sobram no 1° dia do tênis de mesa

O tênis de mesa brasileiro estreia com 42 vitórias no Parapan de Santiago.

O tênis de mesa brasileiro fez uma estreia acachapante no Parapan de Santiago nesta quinta-feira (16), véspera da abertura oficial do evento programada para às 19h (horário de Brasília) de sexta (17). Foram 42 vitórias em 51 partidas disputadas. A cerimônia de abertura e as competições têm transmissão ao vivo no site dos organizadores do Parapan.

Entre os mesatenistas que brilharam nesta quinta (16) está Paulo Salmim que avançou às semifinais da classe 7 (andantes) ao somar três vitórias por 3 sets a 0. Salmim estreou superando o colombinao Miguel Castro, depois bateu o argentino Aleksy Kaniuka e, na última partida, levou a melhor sobre o panamenho Francisco Xavier Córdoba. O brasileiro voltará a competir no sábado (19).

A delegação brasileira conta com 26 atletas no Pan de Santiago, de olho na classificação para a Paralimpíada de Paris. Quem vencer no individual e conquistar a medalha de ouro, de quebra carimba vaga nos Jogos de Paris no ano que vem. Na disputa de duplas, o desempenho no Parapan conta pontos para o ranking mundial, que vale de parâmetro para a conquista da vaga.

No tênis de mesa paralímpico, os atletas são divididos em 11 classes diferentes (dez para deficiência física e uma para intelectual). No caso das classes de deficiência física, quanto maior o número, menor o comprometimento físico-motor do atleta. As classes de 1 a 5 contemplam os atletas cadeirantes, enquanto as que vão de 6 a 10 são as dos mesatenistas andantes.