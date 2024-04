FORTALEZA

Passageiro morre ao cair de viaduto após reagir a assalto a ônibus

Um homem morreu após cair de um dos viadutos da avenida Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 1º. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele reagiu a um assalto em um ônibus, entrou em luta corporal com o assaltante e ambos caíram do viaduto após a porta do veículo abrir.