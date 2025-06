CONHEÇA

Passageiros se unem, fazem café da manhã e até chá de bebê em linha de ônibus

Em São Paulo, passageiros da linha 5652 celebram momentos durante o trajeto diário

Amigos organizam um café da manhã coletivo, celebram aniversários e até chá de bebê. Até aí tudo normal, mas com um detalhe: todas as comemorações acontecem dentro de um ônibus. Foram tantas viagens feitas juntas, que os passageiros da linha 5652 da SPTrans, em São Paulo, viraram mais do que colegas. Nas redes sociais, o grupo compartilha as festas que agitam os trajetos com direito à muita comida. >