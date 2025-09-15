Passagens de ônibus ficam mais baratas com clube de assinaturas inédito; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 21:34
A ClickBus, plataforma do ramo de vendas de passagens rodoviárias online, anunciou o lançamento de um novo programa de benefícios que inclui pacotes de cupons, que oferecem até R$20 de desconto por viagem. As vantagens se estendem ainda para descontos extras em milhares de rotas com selo ClickOferta em todo o Brasil.
De acordo com a empresa, os membros do programda ainda contam com atendimento prioritário, 3% de cashback acumulado na carteira do aplicativo e a flexibilidade de cancelar ou remarcar suas passagens online, tanto pelo site quanto pelo app.
Veja as opções de pacotes:
Para fazer parte o usuário deve realizar a compra diretamente no site ou aplicativo da travel tech. Ao adquirir, os cupons ficam disponíveis automaticamente na conta do cliente.
No site, o desconto é aplicado automaticamente no checkout, enquanto no app, basta selecionar a opção para aplicar o cupom. Eles podem ser utilizados em qualquer rota disponível na plataforma, de acordo com as regras do pacote.
Além das vantagens do Clube, o passageiro poderá somar mais um desconto exclusivo: o ClickOferta, que caracteriza promoções em rotas especiais. Segundo a própria ClickBus, passagens com o selo ClickOferta compradas com antecedência podem sair até 37% mais baratas. Quando aparece o selo "ClickOferta" na busca por trechos, significa que aquela rota tem preço reduzido, e participantes do Clube terão condições mais vantajosas do que o valor tradicional por terem vouchers compatíveis e cumulativas a outras ofertas.
Para o Diretor de Produtos da ClickBus, o novo clube chega para transformar a experiência de quem viaja de ônibus. “O Clube ClickBus traz mais comodidade, flexibilidade e economia para os viajantes, unindo o conforto e a segurança da compra online a benefícios que fazem sentido no dia a dia. É uma proposta simples e diferenciada para que nossos clientes aproveitem ainda mais suas viagens”, destaca Caio Tozzini.