MÃE CONFIRMOU

Pastor é preso acusado de estuprar as próprias filhas

Um pastor evangélico de 55 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira, 2, em Pontalina (GO), por suspeita de estuprar as duas filhas de 14 e 16 anos, segundo a Polícia Civil de Goiás. O Estadão não conseguiu localizar a defesa do pastor, que não teve a identidade revelada pela polícia.