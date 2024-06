Pastor suspeito de estuprar e stalkear adolescentes é preso em Pentecoste

A igreja onde aconteciam os abusos está localizada em Itapipoca, e o suspeito foi preso em cidade no Ceará

A Polícia informou que as vítimas eram adolescentes que frequentavam a igreja onde ele fazia cultos religiosos, em Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza.

De acordo com as investigações da Delegacia Regional de Itapipoca, o pastor se aproveitava das adolescentes que frequentavam a igreja para praticar abusos e perseguir as vítimas.