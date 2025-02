DISPUTA

Pastora Denise Seixas renuncia à presidência da igreja Bola de Neve

Decisão acontece em um contexto de disputas internas pela liderança da igreja desde a morte do apóstolo Rina

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 08:38

Pastora Denise Seixas Crédito: Reprodução

A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, anunciou na noite da terça-feira (12) sua renúncia ao cargo de presidente interina da Igreja Bola de Neve. Em comunicado, ela explicou que a decisão foi fruto de um "período de oração e buscando o melhor para a Igreja e seus membros, em comum acordo com os conselheiros". >

Denise também destacou que a renúncia foi alinhada com a diretoria e o conselho, respeitando o legado e as direções estabelecidas pelo Apóstolo Rina e pela própria pastora, sempre com o intuito de buscar o melhor para a Igreja. Ela finalizou sua mensagem afirmando confiar na soberania de Jesus Cristo para guiar a Igreja, neste "novo tempo".>

Segundo reportagem do Metrópoles, a decisão de Denise acontece em um contexto de disputas internas pela liderança da igreja desde a morte de Rinaldo Luiz de Seixas, o apóstolo Rina, em um acidente de moto na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, no dia 17 de novembro de 2024. Depois da morte, a pastora Denise Seixas entrou em desacordo com o conselho da igreja. >

A 12ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em decisão de 9 de janeiro, reconheceu a pastora como presidente interina e vice-presidente da Bola de Neve, em conformidade com o desejo do apóstolo Rina, que havia designado sua esposa para essas funções. O tribunal também determinou que a composição da diretoria administrativa e do conselho permanecesse a mesma da gestão anterior ao falecimento de Rinaldo.>

Um acordo de divórcio entre Denise e Rinaldo, acessado pelo Metrópoles, mostra que a pastora havia concordado em deixar o cargo de vice-presidente da igreja em agosto de 2024, antes do falecimento do ex-marido. Ela continuaria como cofundadora e pastora, com remuneração de R$ 10 mil mensais, além de um plano de saúde oferecido pela instituição.>