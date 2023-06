Pastora evangélica morre atropelada por caminhão em Fortaleza

Uma mulher morreu atropelada por um caminhão na noite dessa sexta-feira, 16, no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. O acidente aconteceu enquanto a vítima e o marido estavam em uma motocicleta a caminho de um evento na igreja. Daniele de Assunção, 43, era pastora evangélica.



Idoso morre após perder o controle do carro e cair em uma ribanceira; LEIA



De acordo com as pessoas que estavam no local, o marido estava dirigindo a moto no momento em que passou entre dois caminhões.