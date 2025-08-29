PCC na Faria Lima: empresa alvo de operação é suspeita de espionar concorrente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:48
Alvos centrais da megaoperação deflagrada nessa quinta-feira (28) contra um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, os donos da empresa Copape são suspeitos de terem montado um esquema de arapongagem envolvendo campanas com policiais e até grampos telefônicos para espionar executivos da concorrente Raízen.
A suspeita nasceu a partir de trocas de mensagens apreendidas em celulares de empresários ligados à Copape em investigações. Suspeita de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), a empresa teve uma explosão em sua produção e distribuição de combustível em meio à pandemia e trava uma guerra com gigantes do setor, como a própria Raízen, do bilionário Rubens Ometto.
