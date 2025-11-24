Acesse sua conta
Pela primeira vez na história, Mega da Virada pode pagar prêmio de R$ 1 bilhão

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:42

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Pela primeira vez na história, o prêmio da Mega-Sena da Virada pode ultrapassar o montante de R$ 1 bilhão. O prêmio, que será sorteado no dia 31 de dezembro, já está na faixa de R$ 850 milhões, valor que supera em cerca de 33% o pago na edição passada, de quase R$ 635,5 milhões. As apostas para o sorteio foram iniciadas no dia 1º de novembro.

Apesar de já estar ultrapassando o valor anterior, o montante a ser pago no concurso especial 2.955 da Mega-Sena ainda depende da arrecadação. A partir deste ano, o Ministério da Fazenda decidiu aumentar o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada, de 62% para 90% do total da premiação.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, de cinco números, e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

