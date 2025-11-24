Pela primeira vez na história, Mega da Virada pode pagar prêmio de R$ 1 bilhão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Agência Brasil
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:42
Pela primeira vez na história, o prêmio da Mega-Sena da Virada pode ultrapassar o montante de R$ 1 bilhão. O prêmio, que será sorteado no dia 31 de dezembro, já está na faixa de R$ 850 milhões, valor que supera em cerca de 33% o pago na edição passada, de quase R$ 635,5 milhões. As apostas para o sorteio foram iniciadas no dia 1º de novembro.
Apesar de já estar ultrapassando o valor anterior, o montante a ser pago no concurso especial 2.955 da Mega-Sena ainda depende da arrecadação. A partir deste ano, o Ministério da Fazenda decidiu aumentar o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada, de 62% para 90% do total da premiação.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, de cinco números, e assim por diante, conforme as regras da modalidade.