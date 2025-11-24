MUITA GRANA

Pela primeira vez na história, Mega da Virada pode pagar prêmio de R$ 1 bilhão

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:42

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Pela primeira vez na história, o prêmio da Mega-Sena da Virada pode ultrapassar o montante de R$ 1 bilhão. O prêmio, que será sorteado no dia 31 de dezembro, já está na faixa de R$ 850 milhões, valor que supera em cerca de 33% o pago na edição passada, de quase R$ 635,5 milhões. As apostas para o sorteio foram iniciadas no dia 1º de novembro.



Apesar de já estar ultrapassando o valor anterior, o montante a ser pago no concurso especial 2.955 da Mega-Sena ainda depende da arrecadação. A partir deste ano, o Ministério da Fazenda decidiu aumentar o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada, de 62% para 90% do total da premiação.

