OPERAÇÃO

‘Pensar em matar alguém não é crime’, diz Flávio Bolsonaro sobre militares presos

Cinco foram detidos sob suspeita de plano de golpe e para morte de autoridades incluindo Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que não há indícios suficientes de crime para justificara operação realizada nesta terça-feira (19) pela Polícia Federal, com cinco presos por tentar tramar um golpe de Estado e as mortes de autoridades como o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. O plano teria sido feito no final de 2022, envolvendo militares próximos ao governo de Jair Bolsonaro (PL-RJ), pai de Flávio.

A operação da PF foi autorizada por Moraes, que disse que “os elementos trazidos aos autos comprovam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios”.

A investigação diz que os cinco militares teriam criado e organizado um grupo no aplicativo de mensagens Signal, com chips em nomes de outras pessoas, para planejar o crime. Um texto com o plano ainda foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto.