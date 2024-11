EXECUÇÃO

Perícia mostra que delator do PCC executado no aeroporto de Guarulhos levou 10 tiros de fuzil

O empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, morto na sexta-feira (8), no Aeroporto de Guarulhos, levou dez tiros de fuzil, de acordo com perícia realizada pela Polícia Civil. As balas transfixaram seu corpo.