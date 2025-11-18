MANAUS

Personal trainer de 23 anos morre após bater moto em muro durante 'pega'

Imagens mostram jovem e amigo disputando corrida

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 08:06

Personal foi filmado disputando pega Crédito: Reprodução

Um personal trainer de 23 anos, moreu no fim da tarde de domingo (16), ocorreu após ele colidir com força contra o muro de uma fábrica no bairro Aleixo, em Manaus (AM). O jovem chegou a ser levado ao Hospital João Lúcio por amigos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são do portal G1.

Antes da colisão, ele participava de uma corrida ao lado de outro motociclista. Ambos aceleraram juntos, sem capacete, enquanto pessoas ao redor incentivavam, aparentemente disputando um “pega”. As imagens foram registradas por quem acompanhava a corrida entre os dois.

Grau de moto 1 de 8

O vídeo mostra a dupla arrancando ao mesmo tempo, seguindo pela via, fazendo o retorno no fim da rua e subindo uma ladeira em alta velocidade. Na subida, o personal não conseguiu frear e atingiu o muro da empresa, que ficou parcialmente destruído.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a morte foi causada por hemorragia cerebral, traumatismo cranioencefálico e choque hemorrágico, todos decorrentes do impacto.