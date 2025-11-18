Acesse sua conta
Justiça afasta presidente do BRB, Paulo Henrique Costa

Ação prendeu o dono do Banco Master e dois outros executivos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:23

Paulo Henrique Costa
Paulo Henrique Costa Crédito: Reprodução

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo por determinação da Justiça. A decisão ocorre depois de a Polícia Federal prender o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, além do ex-sócio Augusto Lima e do tesoureiro, Alberto Félix, no âmbito da Operação Compliance Zero.

O afastamento de Paulo Henrique inclui mandados de busca e apreensão que atingiram tanto o endereço do executivo quanto a sede do BRB, localizada no Setor de Autarquias Norte, em Brasília. Ele está nos Estados Unidos, onde participa de um curso em Harvard.

A investigação apura um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo o Banco Master. O BRB mantém relações comerciais com o Master e chegou a anunciar, em março de 2025, a compra da instituição - negócio posteriormente barrado pelo Banco Central.

