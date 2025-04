INVESTIGAÇÃO

PF mira brasileiro preso nos EUA por fraude de US$ 290 mi com Bitcoin

Investigação da PF faz buscas em alvos ligados a Douver Braga, preso na Europa e extraditado para os EUA por esquema de pirâmide com Bitcoin

Os alvos de busca tem relação com Douver Braga, brasileiro que tem vários processos abertos pelo Departamento de Justiça dos EUA por um esquema de pirâmide financeira que atraiu mais de 100 mil clientes americanos e causou prejuízo estimado de US$ 290 milhões ou R$ 1,6 bilhão na cotação atual do dólar. Douver Braga é da cidade fluminense de Petrópolis e fundador do Trade Coin Clube (TCC), empreendimento de criptomoedas que oferecia altos lucros aos investidores.>