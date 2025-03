NA CABEÇA

Pilastra de balanço cai e mata menina de 7 anos que brincava no Rio; vídeo mostra acidente

Maria Luísa sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos

Maria Luísa Oldembergas, 7 anos, morreu depois de ser atingida na cabeça por uma pilastra de concreto enquanto brincava com amigas no balanço de um prédio no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu nesta terça-feira (4). >