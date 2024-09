62 PESSOAS MORTAS

Pilotos do avião da Voepass relataram falha no sistema antigelo, mostra relatório do Cenipa

FAB se manifestou nesta sexta-feira sobre investigação do caso que deixou 62 pessoas mortas no interior de São Paulo

Estadão

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 20:25

Avião caiu em Vinhedo, interior de SP Crédito: Reprodução/TV Globo

O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), apontou que o ATR-72 da Voepass, que caiu em 9 de agosto em Vinhedo, no interior de São Paulo, perdeu o controle durante o voo em condições de gelo severo. O sistema de gravação de voz registrou um dos tripulantes apontando falha no dispositivo que retira a camada de gelo formada nas asas da aeronave.

Essa falha, contudo, não foi encontrada no mecanismo que registra os dados do voo, segundo o chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno. “Até o momento, temos uma fala em que um dos tripulantes indica que tem uma falha no sistema ‘de-icing’, mas essa informação não foi confirmada no gravador de dados. Isso será matéria de análise futura”, afirmou, em entrevista coletiva.

A formação de gelo nas asas desse modelo não é considerada incomum, dependendo das condições meteorológicas, e a aeronave possui mecanismos de detecção e acionamento para retirada da camada. A permanência de gelo pode afetar o controle do avião e a sua sustentação.

A investigação preliminar apontou que o comandante da aeronave comentou haver uma possível falha no sistema de degelo ainda durante o procedimento de subida. Em seguida, já durante o voo em posição nivelada, o copiloto comentou “bastante gelo”. Os comentários foram registrados pelo mecanismo que grava as conversas da cabine do avião, um dos dispositivos da chamada “caixa-preta”.

“Durante a subida ainda, o comandante comenta, através do (registrado) no CVR (Cockpit Voice Recorder, gravador de voz do cockpit), que existia ali uma possível falha no sistema de degelo. Já (com a aeronave nivelada), o copiloto comenta ‘bastante gelo’. Foram esses os dois comentários sobre gelo e a falha de sistema”, disse o investigador encarregado, o tenente-coronel aviador Paulo Mendes Fróes.

O botão que aciona o sistema de degelo das asas foi acionado três vezes pela tripulação. Contudo, técnicos afirmam que não é possível dizer até o momento se o mecanismo foi desligado por piloto ou copiloto, ou se foi uma falha do sistema da aeronave. O acionamento ocorreu após alertas automáticos da aeronave, que detectaram velocidade reduzida e performance afetada como efeito do gelo nas asas.

O gelo nas asas de aeronaves como o ATR-72 pode afetar a sustentação, como especialistas haviam cogitado anteriormente, fazendo com que o avião perca controle e altitude, o que aconteceu no caso do voo da Voepass.

O órgão da FAB destacou ainda que a tripulação não declarou emergência às autoridades durante o problema, que se agravou em um curto intervalo de tempo antes do avião entrar em estol (stall em inglês).

A investigação preliminar aponta que a aeronave tinha condições de voo na situação de “gelo severo” que era amplamente conhecida no dia do acidente e que piloto e copiloto possuíam o treinamento necessário para voar em condições como aquela. Além disso, segundo o Cenipa, a aeronave estava com os procedimentos necessários de manutenção em dia.

O oficial da Aeronáutica responsável pela apuração, o tenente-coronel Paulo Mendes Fróes, começou a apresentação detalhando informações sobre a aeronave e o plano de voo. Detalhou ainda o trajeto feito pela aeronave de Cascavel até a queda em Vinhedo (veja mais abaixo) e, na sequência, elencou a sequência de medidas adotada pela FAB assim que houve a comunicação da ocorrência.

“Era previsto gelo severo na rota e previsão de formação de gelo entre 12 mil pés e 21 mil pés. Essas informações meteorológicas estavam disponíveis via internet”, disse Fróes. O investigador detalhou os mecanismos de proteção contra gelo na aeronave.

A aeronave completou cinco voltas antes da queda no solo, em um condomínio residencial em Vinhedo, segundo o que foi apontado pelos dados das caixas-pretas. A investigação exibiu um vídeo que simulou as condições nos minutos finais do trajeto a partir dos dados recuperados.

Como foi o trajeto e a comunicação até a queda

11h58 - decola de Cascavel (PR) para Guarulhos (PR), com 18 minutos de atraso.

12h21 - chega ao nivelamento previsto, de 17 mil pés, equivalente a 5.181 metros).

13h05 - primeira chamada ao Controle de Aproximação de São Paulo, procedimento necessário para a entrada no espaço aéreo da área onde será o pouso.

13h18 - aeronave reporta ao Controle que está no ponto ideal de descida. E controle instrui a manter os 17 mil pés.

13h19 - controle solicita que aeronave mantenha 17 mil pés devido ao tráfego, com outra aeronaves nas proximidades.

13h20 - controle autoriza aeronave a voar direto para a posição e a fazer uma curva mantendo os 17 mil pés. E informou que descida seria autorizada em 2 minutos.

13h21 - aeronave entra em altitude anormal de voo. Não houve declaração de emergência.

13h22 - aeronave cai em uma área residencial, em Vinhedo (SP).

Aeronave viajava de Cascavel a Guarulhos

O avião, de matrícula PS-VPB, caiu no interior de São Paulo durante o trajeto que fazia de Cascavel, no Paraná, até Guarulhos. Os peritos do Cenipa trabalham para descobrir as causas da queda desde o dia do acidente. De lá pra cá, passos importantes foram dados para a construção do relatório que, como afirma a FAB, não tem o objetivo de apontar culpados ou responsabilizar pessoas, mas de investigar o caso tecnicamente de modo a prevenir novas ocorrências semelhantes.

Caixa-preta foi recuperada

Entre os avanços na investigação está a recuperação intacta das caixas-pretas (que são os gravadores de voz da cabine) e do gravador de dados do voo (Flight Data Recorder). Segundo o Cenipa já havia divulgado anteriormente, os dispositivos, feitos para resistirem aos acidentes, conseguiram gravar com sucesso as conversas entre pilotos, tripulação e torre de controle, além de dados como velocidade do avião, altitude do voo e condições climáticas.

Nesta fase de Análise de Dados também são examinadas atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos atrelados ao caso, bem como é feito um estudo sobre os componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura da aeronave.

O relatório final, que vai apresentar as conclusões das investigações, não tem uma data definida para ser apresentado e pode demorar mais um de ano. A Força Área Brasileira diz que pretende terminar as apurações dentro “do menor prazo possível”, mas respeitando a complexidade do caso. “Quando concluído, o Relatório Final será publicado no site do Cenipa”, diz a FAB.

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, a principal hipótese tratada incialmente para a causa do acidente vinha sendo o acúmulo de gelo nas asas do ATR da Voepass, que poderia ter provocado a perda da estabilidade da aeronave, o chamado estol, e causado a queda do avião em giro vertical, movimento conhecido na aeronáutica como “parafuso-chato”.

No dia do desastre, o sistema oficial da Rede de Meteorologia da Aeronáutica (Redemet) havia alertado sobre a possibilidade de formação de gelo severa. O alerta não impede o avião de decolar, pois as aeronaves têm um sistema que impede a formação de gelo. As investigações devem mostrar se o sistema do avião em questão estava funcionando como deveria.

O ATR-72 é um turboélice comercial de médio porte com 14 anos de uso. A aeronave é conhecida no mercado por ser confiável, segura e tecnológica, e conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Voepass, o PS-VPB estava com a manutenção em dia.

O meteorologista Humberto Barbosa, fundador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Universidade Federal de Alagoas, chegou a analisar dados do voo e imagens de satélites e radar das condições de tempo do local e reconstituiu, minuto a minuto, todo o trajeto feito pelo avião.

A partir da análise das imagens, foi possível verificar, de acordo com Barbosa, que a aeronave saiu rapidamente de uma área sem nuvens para outra com formação de gelo e, em seguida, enfrentou mais uma área adversa com água supercongelada.

“A análise permitiu identificar que a aeronave enfrentou uma zona meteorológica crítica, por quase 10 minutos, entre 13h10 e 13h19. Nesse período, a aeronave reduziu a velocidade e atravessou nuvens supercongeladas de até 40 graus negativos”, diz o professor.