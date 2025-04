TERROR

Pitbull matou dona a dentadas quando vítima estava sofrendo convulsão

Vizinhos ouviram gritos da vítima e correram para ajudar, mas a mulher não resistiu às mordidas de animal no DF

A companheira da mulher que morreu atacada por um cachorro da raça pitbull disse que a vítima passou mal antes do ataque em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (13/4). Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, teria sofrido uma convulsão, e o cachorro da família pode ter estranhado a situação e atacado. A vítima teve a jugular e parte do rosto dilacerados pelas dentadas no animal. Ela estava em casa com a companheira e a filha dela, de apenas 4 meses, quando o ataque brutal ocorreu>