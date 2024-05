SEM FOCINHEIRA

Pitbull se solta de tutor e ataca criança no Rio de Janeiro

Agatha Brenda passeava com a mãe, quando foi atacada pelo animal

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 20:33

Os ferimentos feitos na criança pelas mordidas do cachorro Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma menina de 7 anos foi atacada por um pitbull, no último domingo (12), em Santa Teresa, na região central do Rio. Agatha Brenda passeava com a mãe, quando foi atacada pelo animal. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

A menina estava acompanhada da mãe, Rosilda Maria dos Santos, e quando ambas chegavam em casa, na Rua Áurea, o cachorro — que estava sem focinheira — se desvencilhou do tutor e avançou na criança, que caiu e foi mordida no peito, na cintura, nas costas e nas nádegas. Agatha foi levada para o Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro, e teve alta nesta terça-feira (14).

Após o ataque, algumas pessoas que passavam pelo local se revoltaram com o tutor, que deixou o local e retornou armado com uma faca. Policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia) faziam um patrulhamento perto e detiveram o homem. A faca foi apreendida pelos agentes.

“Passou um monte de coisa na minha cabeça. A Agatha está bem, mas cheguei a imaginar o pior”, disse Rosilda, em entrevista ao Bom Dia Rio.