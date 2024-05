ATAQUE DE ANIMAL

Idoso morre após ser atacado por pitbull que cuidava no Rio de Janeiro

Um homem de 77 anos morreu depois de ser atacado por um pitbull na manhã deste sábado (11) dentro de uma propriedade onde trabalhava há apenas uma semana, no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo g1.

Segundo informações obtidas pela polícia, ele chegou a passar por cirurgia, mas morreu no hospital. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Campos dos Goytacazes no domingo (12) e liberado para sepultamento nesta segunda-feira (13). Ele foi enterrado às 9h no Cemitério municipal de Natividade, no bairro Liberdade.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima gravemente ferida, com o rosto e braços dilacerados. As orelhas chegaram a ser arrancadas com a violência do ataque. O senhor teve as roupas rasgadas.