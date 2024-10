NOVA MODALIDADE

Pix por aproximação será lançado na semana que vem; entenda

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira (29) que o Pix por aproximação poderá ser feito a partir da semana que vem. O cliente poderá vai poder pagar as contas aproximando o celular de uma máquina de cartão nessa nova modalidade.

"Agora, nesta semana, vamos ter um evento com o Google para lançar o pagamento por aproximação do PIX. Da mesma forma que você tem hoje no Google Wallet, onde encosta o cartão de crédito e paga, você vai poder fazer isso com o PIX a partir da próxima semana", explicou.