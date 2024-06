Pix poderá ser pago por aproximação, prevê Banco Central

Cada vez mais popular entre os brasileiros, o Pix ganhará o recurso de pagamento por aproximação, usando o telefone celular. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o consumidor poderá registrar uma chave Pix nas carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, e realizar a operação do mesmo modo que já faz hoje ao pagar com o cartão de crédito ou de débito virtual.