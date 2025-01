ATERRO DO FLAMENGO

PM é morto a caminho do trabalho no Rio de Janeiro neste domingo (26)

Imagens mostram o carro que o 3º sargento Marco Paulo estava fugindo da abordagem dos criminosos

O policial militar do Rio de Janeiro, Marco Paulo Freire Azevedo, 38 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo (26), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. O ataque ocorreu quando o PM estava se deslocando para assumir o plantão para o qual estava escalado no 19° BPM (Batalhão de Polícia Militar/Copacabana). Imagens mostram o carro que o 3º sargento Marco Paulo estava fugindo da abordagem dos criminosos. Durante a tentativa de fuga, um bandido com colete a provas de bala e com o rosto coberto, aparece nas imagens perseguindo o carro do militar efetuando diversos disparos. >