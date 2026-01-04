Acesse sua conta
PM morre após ser atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem

O policial se desequilibrou durante a passagem das motos, caiu na pista e foi atingido nas pernas e na cabeça

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 17:38

O policial militar Lucas Lopes Bernardo, 27 anos, morreu nesse domingo (4), após ser atropelado por motociclistas que desobedeceram ordem de parada e fugiram durante uma abordagem na Zona Norte de São Paulo. Câmera de segurança gravou o atropelamento, que ocorreu na madrugada, na Avenida Inajar de Souza, no Jardim Peri. Os pilotos das motos foram embora sem prestar socorro à vítima. As informações são do G1 SP.

Lucas trabalhava no 9º Batalhão da Polícia Militar (PM). O caso foi registrado como homicídio doloso, com intenção de matar, pela Polícia Civil. Nas imagens de câmeras de segurança da região é possível ver quatro motos não obedecendo a ordem de parar na via dada pela Polícia Militar. O policial caminha na direção das motocicletas, se desequilibra com a passagem delas e cai na pista. Ao menos duas delas o atingem em seguida: uma perto das suas pernas e outra na cabeça.

Policiais que estavam no local ficaram incrédulos diante da cena. Nas imagens, eles aparecem desesperados, colocando as mãos para o alto sem acreditar. Enquanto Lucas Bernardo aparece caído no chão, seus colegas se aproximam das viaturas que estavam estacionadas na via e pedem socorro. Outros carros da Polícia Militar chegam. Depois, chega uma ambulância, que leva o soldado para o Pronto Socorro do Hospital Cachoeirinha.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Todos os motociclistas envolvidos no atropelamento usavam capacetes e não levavam garupas nas motos. O velório e enterro do soldado deverá ocorrer nesta segunda-feira (5). O local e horário não foram informados.

A investigação deverá ser feita pelo 72º Distrito Policial (DP), Vila Penteado. Policiais da delegacia analisam as imagens da câmera de segurança para tentar identificar e prender o grupo de quatro motociclistas suspeito de participar do assassinato de Lucas Bernardo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo lamentou a morte.

"Policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando avistaram um grupo de motocicletas se aproximando. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Durante a ação, os suspeitos atropelaram o policial e fugiram sem prestar socorro", diz a Secretaria da Segurança. Ainda segundo a SSP, o caso foi registrado como homicídio, e "as diligências para identificar e responsabilizar os autores seguem em andamento".

