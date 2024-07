SORTE GRANDE?

Polícia encontra R$ 1 milhão em porta-malas de carro abandonado

Caso aconteceu em São Luís, no Maranhão

A Polícia Militar encontrou na terça-feira (30) R$ 1 milhão dentro do porta-malas de um carro abandonado há 10 dias no bairro de Renascença, em São Luís (MA).

O dinheiro estava em cédulas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, divididos de maneira igual. As informações são do g1.

A descoberta foi feita depois que moradores da região entraram em contato com os policiais porque estavam preocupados com o veículo parado no local há tantos dias. O carro é um Renault Clio vermelho e estava em frente a um condomínio.