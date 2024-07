PORTO SEGURO

Capitão da PM é preso suspeito de receber dinheiro para 'livrar' comerciantes de ações policiais

Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (24), em Porto Seguro, no sul do estado. As duas pessoas são investigadas por integrar organização criminosa que cobrava valores e vantagens indevidas de empresários e comerciantes na região para livrá-los de ações policiais. Um dos alvos é um capitão da Polícia Militar.