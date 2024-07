NA PRISÃO

Suspeito de matar o primeiro cantor da Calcinha Preta é preso Feira de Santana

O homem foi preso na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador, em uma ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia. O crime ocorreu no dia 4 de novembro de 2021, no loteamento Parque dos Farois, em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.