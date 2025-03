MUNDO DO CRIME

Polícia faz operação para demolir 'resort' de luxo de traficante dentro de favela

Segundo a polícia, além de crimes como tráfico e homicídio, líder de facção expulsa pessoas que seguem religiões como candomblé da comunidade

Carol Neves

Publicado em 11 de março de 2025 às 09:13

"Resort" ligado ao traficante Peixão Crédito: Reprodução

Uma operação policial acontece nesta terça (11) no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). A ação também vai demolir imóveis de luxo do traficante, incluindo um "resort" que fica em Parada de Lucas.>

Quando as equipes chegaram, houve tiroteio intenso. A Avenida Brasil precisou ser fechada em um momento, mas a situação do tráfego já está normalizada. Os trens do Ramal Sacaruna seguiam sem circular entre Caxias e Penha até por volta das 9h, segundo informação da Globo. >

A ação conta com a participação de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Comando de Operações Especiais (COE) da PM. >

Segundo as investigações da DRE, os locais alvos da operação são usados por Peixão para atividades criminosas, como armazenamento de armas e drogas. Um dos endereços, em Parada de Lucas, é um imóvel de alto padrão, financiado com dinheiro ilícito, que serve como esconderijo e base operacional do traficante. O espaço conta com um lago artificial para criação de carpas. Outro ponto é uma academia de musculação, identificada como local de encontro de integrantes da facção.>

A investigação também revelou que o "resort de luxo" do traficante foi construído irregularmente em área de preservação ambiental, com supressão de vegetação nativa e alteração do curso d’água. A operação busca coletar provas que reforcem as investigações sobre a associação criminosa, além de apreender armas, equipamentos eletrônicos e documentos que possam ajudar a elucidar crimes na região.>