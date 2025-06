SÃO PAULO

Polícia intima dono de empresa de balão que caiu em SP e matou mulher

Segundo a polícia, Miguel Burder, dono da empresa do balão que caiu em Capela do Alto não compareceu na delegacia

A Polícia Civil de São Paulo intimou a prestar depoimento o dono da empresa responsável pelo balão que caiu e matou uma mulher na área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo, no último 15 de junho. Segundo o delegado responsável pela comunicação social, Luiz Henrique Soubhia, Miguel Antônio Burder foi chamado para depor na delegacia de Capela do Alto, não compareceu e também não deu motivos que justificassem a própria ausência.>