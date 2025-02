MORTE SÚBITA

Policial civil morre após cirurgia de transplante capilar

Weslley Marques dos Santos passou mal durante procedimento

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública lamentou a morte do policial e acrescentou que "as equipes da unidade aguardam o resultado do laudo pericial referente ao caso, que está em elaboração e será analisado tão logo for concluído. As diligências prosseguem visando ao esclarecimento da causa da morte da vítima".>