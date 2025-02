VIOLÊNCIA

Policial é morto após balear companheira no RJ

Vítima também atuava na Polícia Civil

Um policial civil foi morto com um tiro na manhã desta terça-feira (4) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi baleado após atirar contra uma policial na 59ª delegacia que atende a região. Informações sugerem que os dois viviam um relacionamento e houve um desentendimento entre eles momentos antes dos disparos. As informações são do G1 RJ e da Folha de S. Paulo. >

Os dois estavam no estacionamento do local no momento da confusão. O homem efetuou quatro tiros no tórax da mulher, que está internada no Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo. Na sequência, ele teria disparado contra outros colegas, policiais militares, que estavam no local na hora e revidaram. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. >