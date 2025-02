ENEM DOS CONCURSOS

CNU vai ter lista de espera com mais de 16 mil aprovados

Candidatos poderão ser chamados em caso de desistência ou para vagas temporárias

Os candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) que não forem convocados ficarão em uma lista de espera. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, nesta terça-feira (4), que será formado um "banco de candidatos" com mais de 16 mil nomes. >

Quem estiver nessa lista vai poder ser convocado para assumir cargos para os quais se inscreveram em caso de desistências, além de poder ser chamado para futuras contratações temporárias de servidores. Quem for para vagas temporárias permanecerá no banco de candidatos até uma possível vaga efetiva. >

Também nesta terça-feira, foram divulgados os resultados individuais do CPNU . Os candidatos podem consultar suas classificações em 173 listas, que estão disponíveis na área do candidato no site da Cesgranrio. Para o Bloco 8 (nível médio), a lista de resultados já é definitiva, enquanto para os blocos de nível superior (1 a 7), foram publicadas listas provisórias e convocação para cursos de formação.>

A lista de espera vai ser formada com os candidatos que se classificaram dentro do dobro do número de vagas de cada bloco e também com aqueles que não passaram na sua primeira opção de carreira.>