Policial penal que atirou no pé de entregador do iFood é preso

Metrópoles
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 16:35
O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso, na manhã deste domingo (31), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). Ferrarini foi flagrado atirando no pé do entregador Valério Júnior, na noite de sexta-feira (29), em Jacarepaguá, Zona Oeste do estado carioca.
O agente foi capturado horas após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decretar a prisão temporária. Além de preso, Ferrarini está afastado do cargo de policial penal pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).
