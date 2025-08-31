RIO DE JANEIRO

Policial penal que atirou no pé de entregador do iFood é preso

José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso dois dias após atirar no pé do motoboy Valério Júnior

Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 16:35

José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso dois dias após atirar no pé do motoboy Valério Júnior Crédito: Metrópoles

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso, na manhã deste domingo (31), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). Ferrarini foi flagrado atirando no pé do entregador Valério Júnior, na noite de sexta-feira (29), em Jacarepaguá, Zona Oeste do estado carioca.

O agente foi capturado horas após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decretar a prisão temporária. Além de preso, Ferrarini está afastado do cargo de policial penal pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).