FÉ E DEVOÇÃO

Por que católicos não comem carne na Sexta-Feira Santa?

O período de penitência, que tem seu ápice na Sexta-Feira Santa, vai além da abstinência da carne

Estadão

Publicado em 28 de março de 2024 às 21:11

Trocar a carne pelo peixe na Páscoa é um costume cristão que remete ao período de penitência e reflexão da Quaresma. De acordo com texto publicado no portal Vatican News, é no período de 40 dias que antecede a Páscoa que os praticantes de religiões como a católica se rendem ao jejum quaresmal.

O costume de não comer nenhum tipo de carne na Sexta-Feira Santa é, segundo os preceitos religiosos, um ato de respeito ao fato de Jesus Cristo ter sido crucificado e morto nessa data.

Em sua mensagem para a Quaresma deste ano, o Papa Francisco reforça a ideia do tempo de reflexão e de ação para os cristãos praticantes: "É tempo de agir e, na Quaresma, agir é também parar: parar em oração, para acolher a Palavra de Deus, e parar como o Samaritano em presença do irmão ferido".

Outro texto publicado no portal Vatican News aponta que a Igreja no Brasil propõe o jejum e a abstinência de carne na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa. Mas que nesses dias especiais de abstinência, banquetear-se de peixe faz perder o sentido espiritual e penitencial do jejum.

O sentido do jejum seria o de retirar o véu que encobre os pensamentos e sentimentos, o que faria da prática uma oportunidade para que as pessoas pudessem se confrontar com suas necessidades não satisfeitas.