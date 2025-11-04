CRIME

Por que o governo Lula é contra equiparar narcotráfico a terrorismo

Ministério da Justiça cita banalização do termo e até aumento do fator de risco do Brasil na obtenção de crédito internacional

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:09

Traficantes podem ser equiparados a terroristas Crédito: Reprodução

Repercussões diplomáticas e dificuldades para obtenção de crédito internacional estão entre os motivos que levam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a se posicionar contra a equiparação de facções criminosas a grupos terroristas. Um projeto para colocar no mesmo patamar esses dois tipos de organizações deve ser votado esta semana na Câmara, em resposta à megaoperação contra o tráfico no Rio de Janeiro.