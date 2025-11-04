Acesse sua conta
Por que o governo Lula é contra equiparar narcotráfico a terrorismo

Ministério da Justiça cita banalização do termo e até aumento do fator de risco do Brasil na obtenção de crédito internacional

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:09

Traficantes podem ser equiparados a terroristas
Traficantes podem ser equiparados a terroristas Crédito: Reprodução

Repercussões diplomáticas e dificuldades para obtenção de crédito internacional estão entre os motivos que levam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a se posicionar contra a equiparação de facções criminosas a grupos terroristas. Um projeto para colocar no mesmo patamar esses dois tipos de organizações deve ser votado esta semana na Câmara, em resposta à megaoperação contra o tráfico no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Metrópoles, o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Marivaldo Pereira, elencou o que embasa a posição do governo. “Teria impacto no crédito: o risco-país varia também de acordo com o risco de atentado terrorista. Se, do dia para a noite, você diz que o Brasil tem 100 organizações terroristas, isso dificulta o acesso a crédito”, explicou.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

