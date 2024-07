IMOBILIÁRIO

Preço médio dos imóveis sobe 3,56% no primeiro semestre e supera inflação, afirma Fipezap

O preço médio anunciado dos imóveis residenciais no País subiu 0,61% em junho, o que representa uma desaceleração em comparação com maio, quando teve alta de 0,74%. Os dados são do Índice Fipezap, pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos classificados de imóveis em 50 cidades. A pesquisa contabiliza os valores pedidos, não os valores dos negócios fechados.

Com esses resultados, o preço médio anunciado chegou a R$ 9.020 por metro quadrado no País. Em São Paulo foi a R$ 11.011/m2, e no Rio, R$ 10.101/m2. A cidade com o mercado imobiliário mais valorizado é Balneário Camboriú (SC), com R$ 13.259/m2.