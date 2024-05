SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Prefeito de cidade no RJ sobe em palco e manda eleitores 'irem à merda'

Guga de Paula (PP) continuou sua fala afirmando que "não quer que eles votem nele nunca mais"

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 18:16

Prefeito xingou eleitores e pediu para que não votassem nele nunca mais Crédito: Reprodução

O prefeito de Cantagalo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, viralizou nas redes com um vídeo gravado, neste sábado (11), onde aparece em um palco com sinais de embriaguez e manda seus eleitores "irem à merda". Guga de Paula (PP) continuou sua fala afirmando que "não quer que eles votem nele nunca mais". As informações foram divulgadas pelo jornal O GLOBO.

Durante a sua fala em um evento no distrito de Euclidelândia, o prefeito de Cantagalo chegou a pedir respeito do público e solicitou para que seus seguranças prendessem um dos membros da plateia que, supostamente, o teria desacatado. O evento contava com a participação do cantor Pedro Garcia, que se encontrava no palco junto de Guga.

"Eu vim como prefeito para respeitar meu amigo. Me respeitem. Não quero voto de ninguém", afirmou o prefeito. Antes de encerrar sua fala, ele proferiu ofensas para a plateia mais uma vez: "E vocês vão todo mundo à merda e quem não quiser votar em mim vai todo mundo à merda".

A cena aconteceu menos de um mês depois da Câmara de Vereadores de Cantagalo rejeitar o pedido de cassação do prefeito, que foi denunciado por perseguir um homem, enquanto portava uma arma, na véspera do Natal passado. Guga de Paulo chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança.

O GLOBO procurou o prefeito, mas ele ainda não se pronunciou sobre o caso. A Prefeitura de Cantagalo também não se manifestou.

Essa não foi a primeira vez que Guga de Paula protagonizou uma cena em que foi acusado de subir embriagado no palanque. Em 2017, o prefeito virou manchete nacional quando, durante a Festa de Maio, no distrito de Santa Rita da Floresta, subiu alcoolizado no palco, negou que estivesse bêbado, mas depois adimitiu que tinha "tomado umas cachaças".