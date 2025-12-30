SHOW PÚBLICO

Prefeito e primeira-dama fazem dueto em show de Natal, ganham elogios e reacendem polêmica em PE

Mulher do Padre Joselito já cantou com Alcione, Wesley Safadão e Alexandre Pires em eventos públicos no município

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:13

Primeira-dama de Gravatá, Viviane Facundes, e o marido, o prefeito Padre Joselito, fazem dueto em show de Natal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A primeira-dama de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, Viviane Facundes, voltou a subir ao palco durante a programação de Natal do município, na noite de sábado (27), ao lado do marido, o prefeito Padre Joselito. Eles se apresentaram na Vila Natalina da cidade, onde cantaram “Receba as Flores que lhe Dou”. O dueto viralizou nas redes sociais, rendeu elogios ao casal, mas também reacendeu as críticas pela presença recorrente da gestora em apresentações artísticas custeadas com recursos do município. Ela é cotada para disputar uma vaga de deputada estadual nas eleições do próximo ano.

A nova apresentação ocorre meses após outras participações da primeira-dama em shows promovidos pela prefeitura. Em setembro, Viviane Facundes participou do show da cantora Alcione durante o festival público “Pernambuco, meu País”, realizado em Caruaru. À época, ela compartilhou imagens do momento nas redes sociais e escreveu: “A vida é feita de oportunidades e a gente tem que abraçar”.

Primeira-dama de Gravatá faze dueto com o Padre Joselito em show de Natal 1 de 5

As aparições frequentes em palcos de eventos oficiais já haviam motivado a abertura de um procedimento preparatório eleitoral pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a emissão de um alerta de responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE). Viviane Facundes também já cantou com artistas como Wesley Safadão e Alexandre Pires em eventos públicos no município.

Além de primeira-dama, Viviane Facundes é secretária de Obras e Serviços Públicos de Gravatá. Em decisão do dia 28 de agosto, a Justiça determinou seu afastamento do cargo após condenação por improbidade administrativa, em processo que apontou irregularidades em um contrato de limpeza urbana do município identificado pelo TCE-PE, segundo o Jornal do Commercio.

No mesmo processo, o prefeito Padre Joselito Gomes da Silva (Avante) foi condenado ao pagamento de multa de quase R$ 2,5 milhões por improbidade administrativa. Para a Justiça, a nomeação da esposa para o comando da Secretaria de Obras caracteriza nepotismo. Apesar da decisão, Viviane segue no exercício da função. Em nota, a Prefeitura de Gravatá informou que a gestora permanece no cargo “até que haja decisão definitiva e transitada em julgado”.

Shows com Safadão

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco também notificou o prefeito por promover a imagem da esposa durante os festejos juninos organizados pela prefeitura. Em um dos episódios citados, Viviane Facundes subiu ao palco do São João de Gravatá e cantou “Frevo Mulher” ao lado de Wesley Safadão.

No despacho que embasou o alerta de responsabilização, o conselheiro Dirceu Rodolfo apontou a “reiterada presença da mencionada nas apresentações artísticas” promovidas pela gestão municipal, com registros em fotos e vídeos, o que, segundo o TCE, pode ser interpretado como “ato de promoção pessoal financiado com recursos públicos”.

A recomendação foi expedida a partir de uma representação com pedido de medida cautelar protocolada por Ricardo Loureiro Malta Filho, suplente de vereador pelo PSB e integrante da oposição ao prefeito. O relator destacou que o Tribunal de Contas não possui competência para analisar eventuais infrações eleitorais, mas que atua na fiscalização da legitimidade dos atos administrativos, alertando para possível violação ao princípio da impessoalidade.

No documento, o TCE recomendou ainda que a prefeitura adote medidas de cautela e evite o uso de estruturas públicas para benefício de agentes políticos.

Procurada pelo Jornal do Commercio, a Prefeitura de Gravatá afirmou que a defesa apresentada ao TCE demonstrou de forma detalhada não haver qualquer ato de promoção pessoal ou uso indevido de recursos públicos.

Prefeito e primeira-dama se conheceram na igreja