OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 4,6 mil

Inscrições podem ser realizadas entre os dias 14 de maio e 12 de junho

A Prefeitura Municipal de Juína, no Mato Grosso, divulgou o edital do concurso público com oferta de 104 vagas para cargos efetivos em diferentes áreas da administração pública. Organizado pelo Instituto Atame, o certame contempla oportunidades para candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 14 de maio e 12 de junho. Os salários chegam a R$ 4,6 mil. >