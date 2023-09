Preta Gil cita ex e diz que se curou de 'alguns cânceres': 'Coração segue dolorido, mas passará'

Crédito: Reprodução

Preta Gil está praticamente livre do câncer de intestino. Em entrevista a coluna de Mônica Bérgamo, a artista relembrou o tratamento e revelou que nunca reclamou, mesmo com os incômodos das sondas nasais, das retiradas de sangue ou das cirurgias.



"Sabia que minha cura viria com a cirurgia. Me preparei muito, tenho muita resiliência, sou muito dedicada. Obviamente tenho meus maus momentos, mas não reclamo de nada. Penso sempre nas pessoas que não têm a oportunidade de ter o tratamento que eu tenho", disse.

A maior dificuldade durante o tratamento da doença foi o fim do casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, que a traiu.

"O mais difícil foi a separação no meio de um processo de tratamento. Isso é muito cruel. Foi muito difícil ter que viver muitas dores diferentes ao mesmo tempo. Mas hoje eu consigo entender que me curei de alguns cânceres. Não foi só um câncer (risos). Então, está tudo certo, Deus sabe o que faz", disse a cantora, que refletiu sobre a traição ter sido com uma pessoa conhecida do casal: "É bem difícil, mas a vida é feita de tudo isso: decepção, amor e renascimento".

Para lidar com essa questão, Preta conta com a ajuda de amigos, familiares e fãs.

"Não consigo mensurar em palavras a dor que senti (com a separação). Que sinto até hoje, na realidade. Ainda não me curei dessa dor. É um processo. Mas estou cercada de amor, de amigos, da família. Acho que isso me ajuda muito a não cair, a não deprimir. Eu tive problemas de ansiedade, questões de saúde mental que considero graves, porque não tem ser humano que aguente. E acho que, como aguentei o tratamento (contra o câncer), também fui bem (ao enfrentar a separação). Apesar da dor que sinto até hoje, eu passei... Vai passar, essa dor vai passar".