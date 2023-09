Ex-marido de Preta Gil anuncia término com amante pivô da separação com cantora

O empresário Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, anunciou que está solteiro após terminar o namoro com a estilista Ingrid Lima, pivô da separação entre ele e a filha de Gilberto Gil. A informação foi compartilhada por ele durante uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira (8), no OnlyFans, onde tem uma conta para publicar vídeos e fotos íntimos.

A revelação do fim do namoro entre Godoy e a estilista veio após alguns dias de um storie que Preta Gil vez criticando a traição de ambas as partes. A filha do cantor baiano expressou a dor para os seguidores, mostrando que ainda mexe bastante com ela a situação.