Preta Gil mostra visita de Ivete Sangalo no hospital durante recuperação: 'Irmã amada'

Em uma semana repleta de companhias especiais, Preta Gil mostrou mais uma celebridade que a visitou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 1º. Ivete Sangalo apareceu para dar suporte à cantora durante a sua recuperação. Nos stories do Instagram, as duas aparecem abraçadas e Preta escreveu: "Irmã amada".

Nesta semana, a artista também recebeu a visita de Regina Casé, que a surpreendeu com uma massagem nos pés e um óleo especial. "Esse tipo de visita é bom, porque além de vir, traz presente e ainda aplica", disse Preta Gil. "Trouxe um óleo de massagem para massagear os pés de Pretinha. Vou me jogar aos seus pés, beijar os seus pés", declarou Regina.

Sonda nasogástrica

Na quinta-feira, 31, Preta Gil explicou em seus stories no Instagram o motivo que a fez voltar a usar a sonda nasogástrica. "[Vocês] viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando, mas quando eu falo de reabilitação, é sobre disso, sobre o organismo se acostumar com o novo. Como tem a bolsinha de colostomia, o trânsito foi todo desviado para o íleo (ileostomia, uma abertura para desviar o fluxo do intestino delgado)", contou.