BR-060

PRF apreende uma tonelada de maconha em Campo Grande

Motorista tentou fugir e, durante a perseguição, bateu o carro e acabou preso

Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:21

Após perseguição, motorista perdeu o controle e bateu o carro Crédito: Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.080 quilos de maconha nesta segunda-feira (25), em Campo Grande (MS).

Os policiais fiscalizavam na BR-060, quando avistaram o condutor de uma Chevrolet/Montana realizando uma ultrapassagem em local proibido. Os policiais tentaram abordar o veículo, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga, seguindo em alta velocidade na rodovia.

Durante a perseguição, o homem perdeu o controle da direção e colidiu com uma estrutura de concreto. Ele foi socorrido sem ferimentos graves.

Na picape foi encontrada grande quantidade de maconha. A equipe também descobriu que as placas de identificação do veículo eram falsas.