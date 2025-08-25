PRF apreende uma tonelada de maconha em Campo Grande

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:21
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.080 quilos de maconha nesta segunda-feira (25), em Campo Grande (MS).
Os policiais fiscalizavam na BR-060, quando avistaram o condutor de uma Chevrolet/Montana realizando uma ultrapassagem em local proibido. Os policiais tentaram abordar o veículo, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga, seguindo em alta velocidade na rodovia.
Durante a perseguição, o homem perdeu o controle da direção e colidiu com uma estrutura de concreto. Ele foi socorrido sem ferimentos graves.
Na picape foi encontrada grande quantidade de maconha. A equipe também descobriu que as placas de identificação do veículo eram falsas.
O motorista foi encaminhado para atendimento médico, e a droga, entregue à Denar em Campo Grande (MS).