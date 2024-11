GRAVE

Primeira-dama e vereador eleito morrem em acidente de carro em Minas Gerais

Vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 10:25

Primeira-dama e vereador eleito de Santa Juliana morrem em acidente na LMG-798 Crédito: PMRv/Divulgação

A primeira-dama de Santa Juliana, em Minas Gerais, e um vereador eleito no município morreram em um acidente em um rodovia no interior do estado na noite de sexta-feira (1º). O acidente envolveu quatro veículos. As duas vítimas ficaram presas nas ferragens e não resistiram aos ferimentos.

São elas: Eleuza Borges da Silva, de 58 anos, e o policial civil e vereador eleito Vitor Borges, 39. Os passageiros de um outro carro de passeio, um semi-reboque carregado com produtos químicos e um caminhão com cebolas foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital Regional José Alencar, em Uberaba.

O motorista do veículo carregado com cebolas contou que Eleuza tentou fazer uma ultrapassagem, retornou para a pista e bateu na frente do caminhão dele ao ver o semi-reboque no sentido contrário. A informação foi dada em depoimento para a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Após a batida, o veículo pequeno rodou na pista e bateu de frente do semi-reboque. O caminhão com cebolas tombou e o outro veículo de passeio que seguia sentido Uberaba/Nova Ponte colidiu na frente do caminhão.

Vitor foi eleito vereador em Santa Juliana pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ele deixa a esposa Ana Laura e uma filha de 2 anos. Eleuza era casada com o prefeito de Santa Juliana, Belchior Antonio da Silva.