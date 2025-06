IMPOSTO DE RENDA

Primeiro lote do IR: por que sua restituição ainda não caiu?

Contribuinte deve prestar atenção

A expectativa dos contribuintes que enviaram cedo a declaração do Imposto de Renda 2025 é alta, principalmente diante da conhecida regra de que quem declara antes, recebe antes. No entanto, esse princípio nem sempre se concretiza na prática. O motivo? Estar em um dos primeiros lotes de pagamento não significa, necessariamente, que o dinheiro cairá na conta logo de início. >

Segundo a Receita Federal, embora os pagamentos sejam organizados em lotes, o que realmente determina a liberação da restituição é o status do processamento da declaração. Ou seja, antes de comemorar, o contribuinte precisa checar se está tudo certo com os dados enviados.>

Acesso ao e-CAC e verificação do extrato são fundamentais >

O primeiro passo é acessar o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e, dentro do sistema “Meu Imposto de Renda”, selecionar a declaração do IRPF 2025. Ali, no extrato de processamento, será possível saber se há pendências que possam barrar o pagamento da restituição.>