Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”

Metrópoles
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:54
Uma troca de mensagens entre membros do Ministério Público de São Paulo (MPSP) no WhatsApp mostra o descontentamento de procuradores por não receberem salários equivalentes e nem terem o mesmo padrão de vida dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).
No grupo de WhatsApp, intitulado “Equiparação Já”, o procurador Marcio Sergio Christino (foto em destaque) comenta que os magistrados estão andando de Porsche e que os membros do MPSP são considerados de uma “classe social inferior”, segundo mensagens obtidas pelo Metrópoles.