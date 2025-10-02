Acesse sua conta
Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”

Em grupo de WhatsApp, procuradores reclamam de salário e citam Porsches de desembargadores para mostrar que estão em outra “classe social”

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:54

Procurador Marcio Sergio Christino
Procurador Marcio Sergio Christino Crédito: Reprodução

Uma troca de mensagens entre membros do Ministério Público de São Paulo (MPSP) no WhatsApp mostra o descontentamento de procuradores por não receberem salários equivalentes e nem terem o mesmo padrão de vida dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

No grupo de WhatsApp, intitulado “Equiparação Já”, o procurador Marcio Sergio Christino (foto em destaque) comenta que os magistrados estão andando de Porsche e que os membros do MPSP são considerados de uma “classe social inferior”, segundo mensagens obtidas pelo Metrópoles.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

