SP

Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”

Em grupo de WhatsApp, procuradores reclamam de salário e citam Porsches de desembargadores para mostrar que estão em outra “classe social”

Metrópoles

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:54

Procurador Marcio Sergio Christino Crédito: Reprodução

Uma troca de mensagens entre membros do Ministério Público de São Paulo (MPSP) no WhatsApp mostra o descontentamento de procuradores por não receberem salários equivalentes e nem terem o mesmo padrão de vida dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).