'FOI COOPTADO NA PRISÃO'

Procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA

Em meio à crise eleitoral na Venezuela, desde que Nicolás Maduro foi proclamado vencedor da eleição presidencial, o procurador-geral do país, Tarek William Saab, acusou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ser um agente da CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos. O presidente do Chile, Gabriel Boric, também de ser um espião.