ALUNA GRAVOU

Professor é filmado se masturbando durante aula em escola estadual

Secretaria informou que ele será demitido

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:44

Cena foi gravada na aula de matemática Crédito: Reprodução

Um professor foi flagrado em um vídeo se masturbando dentro de sala de aula, diante da turma, enquanto assistia a um vídeo no celular. A cena aconteceu durante aula de matemática na tarde da quinta (23), na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, em Fortaleza, capital do Ceará.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que o professor tinha contrato temporário, foi afastado e terá sua demissão oficializada após ser flagrado cometendo atos sexuais durante a aula. O registro foi feito pro uma estudante e circulou nas redes sociais.

Segundo relatos de estudantes em reportagem do Diário do Nordeste, o professor já apresentava comportamentos considerados inadequados com adolescentes. Uma aluna contou que a coordenadora chegou a questionar se o vídeo teria sido produzido com Inteligência Artificial, mas as imagens foram tratadas como reais para a apuração do caso.

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que “apura uma denúncia relacionada a uma ocorrência em uma instituição de ensino, no bairro Coaçu” e reforçou “a importância do registro do caso por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) e do comparecimento das vítimas à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), unidade especializada da PCCE que apura o caso”.

Em nota, a Seduc explicou que “a Superintendência da Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), em conjunto com a escola, adotou as providências necessárias para que a apuração fosse feita de maneira eficiente e dentro da legalidade”. A pasta destacou que a unidade contará com atendimento psicológico e serviço social do Sefor e ressaltou o papel da Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente, implantada na rede estadual em parceria com o Ministério Público, para reforçar a proteção dos estudantes.